日本野球機構（ＮＰＢ）と株式会社ＮＰＢエンタープライズ、日本プロ野球選手会は５日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に参加する日本代表「侍ジャパン」の監督、コーチ、選手らを誹謗中傷から守るため、誹謗中傷検出システムを共同導入すると４日、発表した。ＷＢＣの侍ジャパン全試合が対象で、検出期間は対象試合の前後一定期間。対象者は侍ジャパンの監督、コーチ、選手などで、ＳＮＳ上の公開投稿をモ