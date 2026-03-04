日銀の植田和男総裁は4日の衆院財務金融委員会で、中東情勢の緊迫化を巡り「展開次第ではわが国経済に大きな影響を与える可能性がある」と警戒感を示した。原油価格の上昇で貿易赤字が拡大し、景気を下押しする恐れがあるとした。一時的な変動を除いた基調的な物価に関しては、上下どちらにも変動する可能性を指摘した。中道改革連合の岡本三成氏への答弁。日銀は基調的な物価の上昇に応じて利上げする方針を掲げている。植