ニュージーランドラグビー協会は4日、同国代表「オールブラックス」の新たなヘッドコーチにデイブ・レニー氏（62）が就任すると発表した。現在はリーグワン1部・神戸のヘッドコーチとして指揮を執っている。任期は2027年W杯までとなっており、リーグワンの今シーズンが終了した後に母国へと戻り、7月の代表戦に向けた準備に入るという。以前にオーストラリア代表を率いたレニー氏は、23―24年シーズンから神戸のヘッドコーチ