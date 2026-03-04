任期満了に伴う社民党の党首選挙が4日、告示され、現党首の福島瑞穂氏、ラサール石井副党首、大椿裕子元参院議員の3人が出馬を届け出た。これにより13年ぶりに党員による投票での選挙戦が行われることとなり、23日に開票し新党首が選出される。3人の候補者は記者会見を行い、届け出順に大椿氏は「党首選が行われることを嬉しく思う。社民党を働く人たちのために共に存在する政党として際立たせていかなければならない」と述べた。