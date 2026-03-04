2月27日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、鬼越トマホーク（良ちゃん、金ちゃん）による持ち込み企画「将来有望な若手が解散しないための授業」前半戦を放送。2人がコンビ解散の危険信号について解説した。今回、鬼越トマホークが提起したのは、「将来有望な若手芸人が解散しまくっている」というお笑い界の大問題。2人によると、賞レースで決勝に進出したり、NSC（吉本総合芸能学院）を首席で卒業したりといった