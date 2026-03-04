FIBA（国際バスケットボール連盟）は、FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026予選トーナメントの開幕に先立ち、大会での飛躍が期待される21歳以下の若手11名を「ライジングスター」として特集した。日本代表からは、ENEOSサンフラワーズに所属する田中こころが、世界に衝撃を与える準備ができている才能として選出されている。 ◆■「恐れ知らずのリーダー」とFIBAも絶