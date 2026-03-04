ＺＥＴＡが下げ幅を縮小している。午後２時３０分ごろに上限を２０万株（自己株式を除く発行済み株数の０．９８％）、または３５００万円を上限とする自社株買いを実施すると発表しており、これを好材料視する買いが下値に入っているようだ。取得期間は３月５日から５月３１日までで、株主利益の向上を図ることが目的としている。 出所：MINKABU PRESS