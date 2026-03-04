Minecraftの次期ゲームドロップの正式名称がTiny Takeover（タイニーテイクオーバー）に決定し、近日公開することを発表した。 【画像あり】かわいすぎるアップデート後の動物たち（画像多数） 今回のアップデートでは、赤ちゃんのモブについて変更、追加が行われる。また子供のモブに対して有効なアイテムや機能も追加される。 従来のMinecraftでは、動物などの赤ちゃんのモブは大