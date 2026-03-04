午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２２、値下がり銘柄数は１４４９、変わらずは１８銘柄だった。業種別では３３業種全てが下降。値下がりで目立つのは石油・石炭、非鉄金属、ガラス・土石、卸売、銀行、機械など。 出所：MINKABU PRESS