サウナ歴10年以上、ほぼ毎日サウナに入るほどのサウナ愛好家である清水みさとさんをご存知ですか？ 「サウナイキタイ」のポスターモデルに選ばれ、サウナーオブザイヤー殿堂入りを果たした彼女は、2022年にはサバンナ・高橋茂雄さんと「サウナ婚」を発表しました。そんな清水さんが教えてくれるのは、美容や健康への効果が注目され、女性が利用しやすい施設も増えてきたサウナの魅