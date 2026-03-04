サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」でIPX7防水と最大24時間再生に対応したポータブルBluetoothスピーカー「400-SP125」シリーズを発売している。カラーはスモーキーブルー、ダークグレー、ゴールドの3色。価格は3980円。日常使いからアウトドアまで幅広く活躍する機能を備えた、コストパフォーマンスの高いモデルとなっている。●小型ながら迫力の重低音最大6W出力のパワフルサウンド400-SP125は、IPX7の高い