木梨憲武が自身のInstagramを更新し、北野武と所ジョージとの3ショットを公開した。 【写真】音楽プロジェクトを始動させた北野武＆所ジョージ＆木梨憲武の3ショット ■木梨憲武「たけしさんと所さん！の音楽がまもなく動き始めます！」 木梨は「超極太ラインたけしさんと所さん！の音楽がまもなく動き始めます！ものすごい曲ができました！！」と興奮冷めやらぬ言葉と共に、新たな音楽プロジェクトがスター