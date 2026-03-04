植木組 [東証Ｓ] が3月4日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の25.2億円→31.5億円(前期は29.5億円)に25.0％上方修正し、一転して6.8％増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の10.1億円→16.4億円(前年同期は20.4億円)に61.9％増額し、減益率が50.2％