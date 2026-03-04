4日15時現在の日経平均株価は前日比2172.78円（-3.86％）安の5万4106.27円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は122、値下がりは1449、変わらずは18と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は403.78円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が218.2円、東エレク が211.58円、ファナック が70.7円、フジクラ が64.68円と続いている。 プラス寄与度トップは