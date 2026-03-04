歌舞伎俳優の片岡 愛之助さんらが出演する歌舞伎舞踊の特別公演が、この夏、長崎市のスタジアムシティに帰ってきます。 去年7月、長崎市のハピネスアリーナで県内初開催となった「歌舞伎舞踊特別公演」。 伝統と最新の設備が融合した舞台に、世代を超えて多くの観客が集まりました。 長崎スタジアムシティは4日、2回目となる特別公演をことし8月に開催すると発表しました。 （片岡 愛之助さん） 「劇場で見る歌舞伎とは