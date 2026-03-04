気象庁は４日、長野、岐阜県境にある焼岳の噴火警戒レベルを「２（火口周辺規制）」から「１（活火山であることに留意）」に引き下げた。同庁によると、火山性地震が１月２５日から増加したが、その後、火山性地震は少ない状況が続いており、火山活動によるとみられる傾斜変動も認められていていないことから、想定火口域から約１キロの範囲に影響を及ぼす噴火の可能性は低くなったとしている。一方、山頂付近を含む想定火口