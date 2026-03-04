◇NBAレイカーズ110ー101ペリカンズ（2026年3月3日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が3日（日本時間4日）に本拠地ペリカンズ戦で途中出場。4本のシュートを放つが全て失敗。フリースロー2本の2得点に終わった。チームは大量のターンオーバーを犯しながらも、最終Qに22ー4のランで相手を突き放して3連勝を飾った。前回の試合となった1日（同2日）に本拠地キングス戦では3戦ぶりに復帰。途中出場