高額献金が批判されてきた世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に対し東京高裁が命じたのは、「解散」だった。高裁決定によって教団は宗教法人格を失い、清算手続きに移行する。「決定を聞いて一安心した。解散は当然だ」教団の信者だった母親（故人）が金融資産を解約したり、土地を売却したりして１億円超を献金した７０歳代の女性は取材に、そう話した。一方、４日午前１１時頃に決定文を受け取った教団の福本修也・顧問