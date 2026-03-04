「長崎の鐘」の著者で、被爆医師の永井隆博士（１９０８〜５１年）が、日中戦争従軍中の手術の様子を描いた色紙が靖国神社（東京）に奉納されていた。今年で没後７５年。博士の従軍中の書画で現存するものは珍しく、関係者は「過酷な戦場で命と向き合った永井を知る上で貴重な資料」としている。（坂口祐治）靖国神社によると、色紙は縦約２５センチ、横約３０センチ。右下に「永井軍医画」、左上に「中村旅団長閣下開腹手術」