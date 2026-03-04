日本野球機構（NPB）や日本プロ野球選手会は4日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表を対象に、人工知能（AI）を用いて交流サイト（SNS）での誹謗中傷を検出するシステムを導入すると発表した。昨年のクライマックスシリーズと日本シリーズの期間中にも同様のシステムが取り入れられ、SNS上で選手や家族等に対する誹謗中傷が466件、確認された。