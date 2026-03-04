お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃん（40）が4日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新。プライベートショットを披露した。金ちゃんは、立派な7段飾りのひな人形の横に立つ自身と山田邦子の2ショットを投稿。「山田邦子さんのお家で雛祭りをやりました終始日の丸を持っていて怖かったです」とつづった。