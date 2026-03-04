【ワシントン＝淵上隆悠】１１月の米中間選挙に向けて与党・共和党と野党・民主党がそれぞれの候補者を決める予備選挙が３日、全米に先駆けてテキサスなど３州で行われた。第２次トランプ政権の審判と位置づけられる選挙戦の幕が開いた。中間選挙では、連邦議会下院（定数４３５）の全議席と上院（定数１００）の３５議席が改選対象だ。現在は、上下両院とも僅差ながら共和党が主導権を握る。選挙分析機関クック・ポリティカル