手話リンク利用のイメージ（横浜市提供）横浜市は３月から、聴覚障害者がスマートフォンなどを使って手話で市役所などと電話できる「手話リンク」を導入した。全国の政令市で初。聴覚や発話に困難がある人が、スマホやカメラ付きパソコンなどで手話通訳オペレーターを通じて電話できる仕組み。市ホームページの一番下にある「手話で電話する」ボタンを押すとオペレーターにつながり、問い合わせ内容に応じて担当部署と手話でや