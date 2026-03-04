インスタグラムで引退の意向表明ミラノ・コルティナ五輪で3つの銅メダルを獲得したスピードスケート女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）が4日、現役引退の意向を自身のSNSで表明。五輪閉幕から1週間余り、投稿では去就報告に至った経緯も明かされた。高木は4日未明にインスタグラムを更新。「競技人生の進退に関わること」と記し、英語と日本語で今後の去就に言及し、「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を