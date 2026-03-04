Image: Instagram 自傷・自殺ワード検索に対する新たな見守り機能。Instagramは、10代のユーザーが短時間のうちに自殺や自傷行為に関連する用語を繰り返し検索した場合、保護者に通知する仕組みを導入する予定だそうです。今後数週間以内にアメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダで段階的に開始すると発表しています。通知とリソースへのアクセスInstagramによると、自殺や自傷行為など