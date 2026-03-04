【モデルプレス＝2026/03/04】女優の松本若菜が4日、東京・渋谷のNHK放送センターで行われたプレミアムドラマ「対決」（4月5日より毎週日曜よる10時〜、全5話）の完成会見に、共演の鈴木保奈美とともに出席。本作を通して変化した思いを語った。【写真】41歳女優、抜群スタイル際立つ変形デニムドレス◆松本若菜主演ドラマ「対決」ある医大が入試の採点過程で女子の点数を意図的に下げている。衝撃的な「噂」を耳にした新聞記者の