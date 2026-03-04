「オリーブかがわ」の新しいウェブサイト香川県提供 香川県が運営する性暴力被害者支援センター「オリーブかがわ」が新しくウェブサイトを開設しました。 オリーブかがわでは、性犯罪・性暴力被害に遭った人の相談を受け付けたり、医療機関や警察などに付き添ったりしています。 これまで香川県のホームページに支援情報を掲載していましたが、今回ウェブサイトを新設し、どのよ