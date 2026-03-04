総合ディスカウントストア「ドン・キホーテ」を運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は、愛知県に新業態の食品強化型ドンキ1号店「ロビン・フッド甚目寺（じもくじ）店」（あま市森）を、4月24日にオープンする。「スーパーみたいでスーパーでない」をキャッチフレーズに、85円（税込、以下同）のおにぎりなど激安商品を展開する。【こちらも】「ダイエー」の屋号が首都圏で消滅へ、社名は光