アリアケジャパン（2815、東証プライム）。飲食業者・食料品製造業者向け、業務用調味料を製造販売。鶏肉・豚肉由来の天然調味料では国内トップシェア。具体的には即席麺メーカー向けスープのベース調味料/カレー・ハム・ソーセージ・弁当など加工食品メーカー向け調味料/レストランなど外食チェーン向け業務用スープ・和風だしetc。海外7地域でも展開。