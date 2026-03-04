ガラタサライがレトロスタイルのユニフォームを発表トルコ1部ガラタサライはレトロスタイルのユニフォームを発表した。現地時間3月1日に開催されたリーグ戦第24節アラヤンスポル戦（3-1）で選手たちは同ユニフォームを着用してプレーした。同ユニフォームは1980-1981シーズンのユニフォームからインスパイアされており、現代的なタッチで復刻した。「You Are Yellow and Red（君たちは黄色と赤だ）」というスローガンを掲げた