２０２４年の宝塚記念を制したブローザホーン（牡７歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父エピファネイア）が現役を引退することが３月４日、分かった。管理する吉岡調教師が発表した。今後は馬事公苑で乗馬になる予定。同馬は昨年５月の天皇賞・春（８着）後に、右前肢の繋じん帯炎のため休養に入っていた。阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル）で１０か月ぶりの復帰を目指していたが、先月２５日に受診した