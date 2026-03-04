熊本県警は4日、人気ゲーム「ポケットモンスター」のトレーディングカード4枚（時価約1090万円相当）を県内の店舗から盗んだとして、窃盗の疑いで、店舗のアルバイト従業員荒瀬博洋容疑者（23）＝福岡県大牟田市＝を逮捕した。容疑を認め「借金があった」と話しているという。逮捕容疑は、1月上旬〜2月下旬の間、熊本県内のトレーディングカード販売店で、カード4枚を盗んだ疑い。県警によると、店の経営者が2月下旬、カード