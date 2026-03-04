◇オープン戦楽天―ロッテ（2026年3月3日草薙）楽天のドラフト1位右腕・藤原聡大投手（22＝花園大）が4日、ロッテ戦に先発し、2回2安打無失点。最速は151キロを計測した。右腕は初回1死から藤原に右前打を打たれたが、山本をスライダーで空振り三振。その後、一塁走者の藤原を牽制球で誘い出し、無失点で切り抜け「練習の成果が出たかなと思います」とうなずいた。2回も1死から寺地に遊撃内野安打を許したが、後続を断っ