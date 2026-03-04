自宅の門扉前にピシッと並んで自宅警備に励む3頭のシベリアンハスキーさんの後ろ姿。ハスキーファンにはたまらない、圧巻の光景が話題になっているのです。 羨望の声が多く寄せられたその光景は記事執筆時点で30万回を超えて表示されており、1.7万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『遠回りしてでも毎日通りたい…！』ハスキー3頭の『シンクロ警備』】 ハスキー3頭の『シンクロ警備』