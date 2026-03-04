ユニクロは3月23日、グラフィックTシャツブランド「UT」から、「Disney x Formula1 UT」を全国のUTフルラインナップ店舗、イオンタウン鈴鹿店およびオンラインストアで発売する。Disney x Formula1 UTモータースポーツ競技「Formula1(F1)」とディズニーによるキャンペーン「Fuel the Magic(フューエル・ザ・マジック)」が2026年からスタート。この新たな取り組みと、ディズニー×ユニクロの「MAGIC FOR ALL」プロジェクトがタッグ