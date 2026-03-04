レインズインターナショナルが展開する「牛角」は3月9日、「厳選上みすじ」(968円)と「うなぎの石焼ビビンバ」(レギュラー935円/ハーフ638円)を全国の牛角店舗で発売する。「厳選上みすじ」(968円)○希少部位「厳選上みすじ」が登場「厳選上みすじ」(968円)「みすじ」とは、牛の肩甲骨の内側に位置し、牛一頭(枝肉約400〜500kg)から約2〜3kg(取得割合約0.6〜0.8%)の希少部位。今回提供する厳選上みすじでは、みすじの中でもさらに