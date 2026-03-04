12年前に東京・荒川区で起きた強盗致傷事件で、逃走していた無職で44歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子大沢翔太容疑者（44）は2014年、荒川区西尾久で当時84歳の女性を突き飛ばすなどの暴行を加え、2万4000円相当のバッグを奪った疑いがもたれています。女性は骨折するなど全治2カ月の重傷を負いました。警視庁によりますと、発生当時の防犯カメラに映る男と別の事件に関与した人物らの写真を見比べる