●イラン情勢はどうなる？ 想定されるシナリオ 2026年2月、米国とイスラエルがイランへの軍事攻撃を実施し、中東情勢は緊張感を増しています。ホルムズ海峡の物流停滞や原油価格の上昇が懸念されるなか、株式市場への影響も注目されています。こうした状況を踏まえ、SBI証券投資情報部の土居雅紹さんと根津真由子さんに、今後想定される3つのシナリオと、それぞれの場合における日経平均株価への影響について整理もらいました。＊