株価チャートとニュースアプリの間に、いま静かに割り込んできた新たな存在がある。ワンクリックで要点を整理し、複雑な専門用語をかみ砕く生成ＡＩだ。だがその便利さの裏側で、投資家たちは「本当に任せていいのか」という問いも抱えている。合同会社ＷＯＺが、現在何らかの投資を行う２０〜６０代の男女１００２人を対象に実施した調査によると、投資情報収集に生成ＡＩを「よく使っている」２１．７％、「ときどき使ってい