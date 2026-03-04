旧統一教会への解散命令請求で東京高裁が1審に続き解散を命じる決定をしたことを受け、木原官房長官は被害者救済に必要な対応を徹底するよう指示しました。【映像】木原官房長官「被害者救済に必要な対応を」木原官房長官「国側の主張が認められたものと受け止めております。関係省庁が連携して被害者救済に必要な対応を徹底するよう指示をしたところです」政府はきょう夕方、阪田内閣官房副長官補をトップとした関係閣僚会議