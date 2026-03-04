東京都内のガソリンスタンド＝3日経済産業省が4日発表した2日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より1円40銭高い158円50銭だった。値上がりは3週連続。イラン情勢の緊迫化で原油相場が上昇し、店頭価格も値上がりした。2月28日に始まった米国とイスラエルによるイラン攻撃の影響は、3月2日の価格に反映されていないとみられる。世界で原油価格が急騰しており、来週から大幅な値上がりが予