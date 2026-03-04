ミサイルを発射する米海軍の艦艇＝2月28日（米海軍提供、AP＝共同）【ワシントン共同】クーパー米中央軍司令官は3日の動画声明で、米国とイスラエルが対イラン作戦開始から24時間で実施した攻撃は、2003年のイラク戦争開始時の「ほぼ2倍」の規模だと述べた。これまでに潜水艦を含む艦艇計17隻を破壊したとも明らかにした。2千近くの標的を攻撃し「イランの防空能力を著しく低下させ、数百の弾道ミサイルや発射装置、無人機を破