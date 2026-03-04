ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は、予定通りドバイ・ターフ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）への出走を目指すことが分かった。３月４日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。米軍とイスラエル軍の軍事作戦とイランの報復攻撃の影響で、中東情勢の悪化を考慮し、遠征を取りやめる陣営も出ているが、昨年のグランプリホースは、初の海外遠征に向け調整を続け