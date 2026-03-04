俳優の鈴木保奈美（５９）と松本若菜（４２）が４日、東京・渋谷のＮＨＫ放送センターで行われたプレミアムドラマ「対決」（４月５日、午後１０時スタート）の完成会見に出席した。今作は新聞記者・檜葉菊乃役の松本と、医大理事・神林晴海役の鈴木が、男性優位の社会で理不尽に立ち向かい、互いの信念をぶつけ合う社会派エンターテインメントとなっている。第１話を見たという主演の松本は「こんな骨太のドラマで主演をさせ