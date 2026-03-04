マイナンバーカードの利用促進を目的とした、アイドルグループの＝LOVE(イコールラブ)を起用した政府広報キャンペーンが3月2日より開始されている。メディア発表会で、政府広報 デジタル庁の担当者は「若い世代の利用促進のため、今回は人気アイドルにご協力いただきました」とアピールする。マイナンバーカードの利用促進を目指した政府広報キャンペーンがスタート。写真はアイドルグループの＝LOVEと、マイナンバーのPRキャラク