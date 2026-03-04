最近は金利上昇のニュースがよく聞かれますが、住宅ローンが残っており不安に思う人も多いでしょう。そのような中、友人から「変動金利には5年ルールや125％ルールがあるから平気でしょう」などと言われると、少し安心する人もいれば、「本当に？」と思う人もいるかもしれません。 本記事では、5年ルール・125％ルールの仕組みと、金利が0.5％上がった場合の返済総額への影響を具体的に