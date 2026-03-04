バンダイは、サンリオキャラクターのお顔をモチーフにしたコスメパレット「Make Up Palette」を4月25日に発売する。ラインナップは、「Make Up Palette ハローキティ」「Make Up Palette シナモロール」「Make Up Palette マイメロディ」「Make Up Palette クロミ」の4種類で、価格はいずれも3,520円。4月25日発売「Make Up Palette ハローキティ」(3,520円)「Make Up Palette」は、キャラクターのお顔がモチーフのコスメパレット