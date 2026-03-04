【モデルプレス＝2026/03/04】女優の西野七瀬が4日、都内にて開催された『GEMNIBUS vol.2』（3月6日〜3月12日・TOHOシネマズ日比谷にて一週間限定公開）完成報告会に、森七菜、黒川想矢、黒島結菜、吉田美月喜、香椎由宇、本郷奏多、西垣匠、櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）とともに出席。自身が演じた役柄について明かした。【写真】西野七瀬・山崎天ら豪華キャスト9人集結◆西野七瀬、“追い込まれる”芝居に