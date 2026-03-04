第2回妖怪画大賞大賞グランプリ「妖怪すりすり」杉山幸則さん 妖怪をテーマに自由な発想で描く絵画コンテスト「第2回妖怪画大賞」の受賞作品が決まりました。 香川県土庄町にある妖怪美術館などが行ったもので、日本全国やアメリカなどから122点の作品が寄せられました。2月22日、土庄町で開かれた「YOKAI EXPO2026」の会場で最終審査が行われました。 審査員の柳生忠平さん（妖怪画家・妖怪美術館館長）