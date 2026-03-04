退職代行サービス「モームリ」の運営会社社長らが弁護士法違反の疑いで逮捕・起訴された事件で、社長らが違法に受け取った紹介料を別の名目に偽装したとして、追送検されました。警視庁によりますと、「モームリ」運営会社社長の谷本慎二被告と妻の志織被告、そして、あっせんを受けていた弁護士2人は、2024年から去年にかけ依頼者のあっせんで受け取った違法な紹介料を、「アフィリエイト広告」の業務委託名目と、偽装した疑いな